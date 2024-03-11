У 47-ї бригади знову змінився командир: за два роки це четверте призначення – подробиці

Дмтиро Рюмшин більше не буде очолювати 47-му ОМБр.

Підполковника Дмитра Рюмшина, який очолював 47-му окрему механізовану бригаду ЗСУ, зняли з командування. Замість нього бригаду очолюватиме Ян Яцишен.

Про це повідомила пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Я мав за честь служити в 47-й бригаді, яка є найкращим підрозділом в Збройних силах України завдяки Вашому професіоналізму, стійкості та мужності. Впевнений, що Ви й надалі триматимете високо бойовий прапор та успішно виконуватимете завдання", - прокоментував Рюмшин.

У свою чергу новий командир бригади, полковник Ян Яцишен пообіцяв продовжувати справу попередника та спільно з воїнами 47-ї ОМБр дійти до перемоги над противником.

Публічної причини зміни комбрига не було озвучено.

Як пише УП, навіть не всі у бригаді розуміють, чому зняли Рюмшина і призначили Яцишена.

Першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим – Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім – Дмитро Рюмшин.

Нагадаємо, президент Чехії зробив важливу заяву про відправлення військ НАТО до України.

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