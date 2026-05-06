У 7 корпусі ДШВ заявили, що окупанти 28 разів порушили режим тиші у Покровській агломерації
Ворожі війська не дотримали режиму припинення вогню у Покровській агломерації, внаслідок чого було поранено четверо українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
«Загалом цієї доби у нашій смузі відповідальності противник здійснив 28 обстрілів, 6 з яких – авіаудари КАБами. Також за цей період Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії. Під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення», - розповіли у пресслужбі.
Як ідеться у повідомленні, росія продовжує активні дії та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів.
У 7 корпусі ДШВ наголосили, що продовжать моніторити ситуацію у Покровській агломерації і дзеркально відповідатимуть на ворожі дії.