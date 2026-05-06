ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

У 7 корпусі ДШВ заявили, що окупанти 28 разів порушили режим тиші у Покровській агломерації

Ворожі війська не дотримали режиму припинення вогню у Покровській агломерації, внаслідок чого було поранено четверо українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Коментарі
У 7 корпусі ДШВ заявили, що окупанти 28 разів порушили режим тиші у Покровській агломерації

«Загалом цієї доби у нашій смузі відповідальності противник здійснив 28 обстрілів, 6 з яких – авіаудари КАБами. Також за цей період Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії. Під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення», - розповіли  у пресслужбі.

Як ідеться у повідомленні, росія продовжує активні дії та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів.

У 7 корпусі ДШВ наголосили, що продовжать моніторити ситуацію у Покровській агломерації і дзеркально відповідатимуть на ворожі дії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie