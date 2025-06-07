Дрон / © Defense Express

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Європі необхідно адаптуватися до змін у військових технологіях, особливо у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на оптоволоконному управлінні.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Європі зараз дуже важливо зрозуміти, що дрони на оптоволокні будуть розвиватися, як в нас, так і у ворога. Китайці будуть допомагати збільшувати їхню дальність від 30 до 50 км, а хто зна, як сфера ще зміниться за рік», — йдеться в повідомленні.

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Він підкреслив, що армії Альянсу не мають ефективних засобів протидії таким технологіям.

«Частина високотехнологічної зброї, яка була перевагою з 80-х і до 2022 — більше не дає такої переваги на полі бою перед масою людей та дронів», — зазначив Коваленко.

Він також звернув увагу, що Захід не врахував уроки розвитку ударних БПЛА Іраном, що стало можливим навіть попри санкції, а війна в Україні лише прискорила цей процес.

«Захід чомусь взагалі не зробив висновків з того, як Іран будучи під санкціями, розвинув сферу ударних БПЛА, а війна росії проти України дала навіть їм новий ривок в розвитку. Тут або ворушитися, або далі сидіти і думати, що танки Леопард і обмежена кількість крилатих ракет все вирішать», — зазначив голова ЦПД.

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Нагадаємо, в РНБО зробили моторошне попередження для Заходу.