У Авдіївці через обстріл загинув малюк, матір якого напередодні благали евакуюватись заради дитини (відео)

Матір дитини навідріз відмовилась покидати небезпечну зону навіть заради дитини, а через добу хлопчик загинув під час обстрілу.

У Авдіївці під час обстрілу загинув 5-місячння дитина, матір якої напередодні представники влади не змогли вмовити залишити місто хоча б заради дитини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він заявив, що в результаті ворожого обстрілу дитина та бабуся загинули, а чоловік з жінкою отримали поранення.

"Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату — жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - заявив Кириленко.

Він заявив, що біля лінії фронту досі залишаються люди, яким евакуація видається незрозумілим і зайвим кроком.

"Вкотре звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше — не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей", - додав очільник Донецької ОВА.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"31 березня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл м. Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина. У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни 24 бригади вимушені вивозити мешканців Бахмуту, які лише зараз вирішили все ж покинути розбите місто. Ця дорога украй небезпечна.

Крім того, ми раніше інформували, що евакуація з Авдіївки триває, але росіяни негайно відкривають вогонь по людях.

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