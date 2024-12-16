У "Азові" розповіли, чому люди бояться йти служити та які існують проблеми

Люди не хочуть приєднуватися до Сил оборони України через відсутність належної підготовки та досвіду у керівників, і це негативно впливає на мотивацію та ефективність служби.

Таку думку висловив начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин Суспільному.

"Перше питання - це є непрофесійні командири", - сказав "Мілан" і додав, що інтернетом та серед людей поширюється інформація, що певний командир начебто провів "м’ясний штурм", що йому байдуже на своїх людей; що людей не евакуюють та не піклуються про них, - розповів він.

Гаврилишин зазначив, що наступним важливим фактором, який впливає на рішення людей не приєднуватися до Сил оборони, є довіра. Він підкреслив, що довіра до певного підрозділу, його бойовий шлях та престиж є сильними сторонами, які вони використовують у своїй бригаді.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що питання мобілізації, зокрема віку, вирішуються лише на рівні України, а не під впливом зовнішніх держав чи міжнародних партнерів.

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