У багатьох містах Криму знову "бавовна": окупанти повідомляють про роботу ППО

Очевидці повідомляють про вибухи у Севастополі, Саках, Євпаторії, Новофедорівці та Бахчисараї.

Ввечері, 21 серпня, в окупованому Криму знову пролунали вибухи.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розвожаєв стверджує, що Збройні Сили України спробували завдати удару по військовому аеродромі "Бельбек" біля Севастополя.

"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії", - зазначив колаборант.

В окупованому Севастополі звучав сигнал повітряної тривоги.

Також очевидці повідомляють про "бавовну" у Саках, де два тижні тому було влучання у військовий аеродром. Проросійські телеграм-канали "ЧП Севастополь", "ЧП Сімферополь", "Вісті Крим" повідомили про роботу російської ППО в районі Євпаторії, Новофедорівки, Бахчисараю та Севастополя.

Раніше ми писали про список усіх локацій окупованого півострова, де у серпні були чутні вибухи.