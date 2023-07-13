У багатьох областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах попереджають про ракети

Ввечері, 13 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряну тривогу о 23:34 оголосили у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.

Повітряна тривога 13 липня

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня російські окупанти здійснили на південь України комбіновану атаку та використали тактику розосередження зусиль Сил оборони і ППО.

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