У багатьох областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах попереджають про ракети

Українців закликають пройти до укриттів.
Ввечері, 13 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряну тривогу о 23:34 оголосили у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 13 липня російські окупанти здійснили на південь України комбіновану атаку та використали тактику розосередження зусиль Сил оборони і ППО.
Читайте також:
- Ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу - Зеленський
- Окупанти зменшують кількість обстрілів через брак боєприпасів - Міноборони
- Зима під російськими обстрілами: чи буде в Україні світло і тепло