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У багатьох областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах попереджають про ракети

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У багатьох областях України оголосили тривогу: у Повітряних силах попереджають про ракети

У частині України повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Українців закликають пройти до укриттів.

Ввечері, 13 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Повітряну тривогу о 23:34 оголосили у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях. 

Повітряна тривога 13 липня / ©
Повітряна тривога 13 липня

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів. 

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня російські окупанти здійснили на південь України комбіновану атаку та використали тактику розосередження зусиль Сил оборони і ППО.

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Дата публікації
Перегляди
2440
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