У багатьох регіонах – аварійні відключення: Зеленський повідомив, де найскладніша ситуація зі світлом

Цього вечора найбільше відключень електрики на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині й Черкащині.

Внаслідок чергового масованого ракетного обстрілу РФ 5 грудня у багатьох регіонах України для стабілізації енергосистеми довелося перейти до аварійних відключень електрики.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

За його словами, одразу після обстрілу енергетики розпочали відновлювальні роботи.

Найскладніша ситуація – у центральних областях України, в Одеській, Запорізькій, Харківській областях. У багатьох регіонах для стабілізації енергосистеми довелося перейти до аварійних відключень світла.

"Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність", – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що російський ракетний терор знову зачіпає не лише Україну, але і сусідні держави. Зокрема, у Молдові виникли перебої з електрикою.

"Це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум", – підсумував він.

Нагадаємо, українська ППО збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині.

По Києву росіяни запустили 10 ракет, з яких 9 вдалося збити.

У ДТЕК вже повідомили про можливі наслідки ракетного удару.

В "Укренерго" після обстрілів запровадили графіки аварійних відключень електрики по всій Україні.

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