У багатоповерхівці Сєвєродонецька знайшли авіаційну ракету, яка не розірвалася (фото)

В одному з будинків Сєвєродонецька Луганської області піротехніки виявили авіаційну ракету, яка не розірвалася.

Авіаційну ракету своєчасно знайшли піротехніки ДСНС, які перевіряли багатоповерхівку на наявність залишків вибухонебезпечних предметів, які залишили російські окупанти.

Про це повідомив у п'ятницю керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, бригада піротехніків відпрацьовувала потенційно небезпечні адреси в Лисичанську та Сєвєродонецьку. У вісьмох будинках в Лисичанську нерозірваних вибухонебезпечних предметів вони або не знайшли, або це виявлялись залишки реактивних снарядів від градів.

У Сєвєродонецьку ж в одній із багатостраждальних багатоповерхівок в нових районах міста знайдені два артилерійські снаряди 152 мм, один - 122 мм, а також некерований реактивний снаряд С-8.

"Це - наслідок авіаційного бомбардування міста. Всі ВНП вилучені та знешкоджені. Загрози людям, які залишаються в квартирах та підвалах, немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти обстрілюють Луганщину, з-під завалів вдалося врятувати п'ять осіб.

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