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У Бахмуті бійці 77 бригади загнали окупантів у пастку та знищили: з'явилося ефектне відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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У Бахмуті бійці 77 бригади загнали окупантів у пастку та знищили: з'явилося ефектне відео

Знищення ворога у Бахмуті: працює аеророзвідка / Фото: скриншот з відео

Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили вогневу точку окупантів з ПТУРом.

Ворог у Бахмуті перебуває у пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Аеророзвідкою виявлена  та знищена позиція росіян з ПТУРом.

Про це 10 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та оприлюднив відповідне відео.

"Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, окупанти підтягнули резерви до околиць Бахмута, щоб витісняти українців із відбитих у них позицій. Ворог працює по своїх колишніх позиціях доволі прицільно, їм допомагають безпілотники, але в українських бійців є протидія для них.

Ворог перебуває у пастці: як бійці 77 бригади нищать окупантів у Бахмуті   

Ворог перебуває у пастці: як бійці 77 бригади нищать окупантів у Бахмуті   

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Дата публікації
Перегляди
2295
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