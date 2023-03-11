У Бахмуті бої тривають вже в самому місті: Данілов заявив про "перелопачування" ворога

У районі Бахмута бої тривають як на його околицях, так і вже на вулицях самого міста, однак українські військові продовжують тримати оборону.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 березня.

Посадовець зауважив, що засідання Ставки верховного головнокомандувача 10 березня було одним із найдовших і стосувалося Бахмута.

"Майже три години розбиралися у ситуації. Це стосується і Бахмута, й інших ділянок фронту. Ми цьому приділяємо максимальну увагу, тому що для нас це дуже знакова... Територія та усе, що відбувається в районі Бахмута", – сказав Данілов.

"Мають рацію ті, хто кажуть, що там вже на околицях міста у деяких місцях та на вулицях міста тривають бої. Але маємо на увазі, що наші військові стоять. Наші військові боронять славетне місто Бахмут, тому що це наша фортеця", – наголосив секретар РНБО.

Він зробив натяк на те, що дії Сил оборони України на Бахмутському напрямку у найближчому майбутньому стануть дуже корисними для держави та армії.

"Тому що там перелопачується величезна кількість тієї мразоти, яка вдерлася на нашу територію", – пояснив Данілов.

Він додав, що навколишні території всипані тілами загиблих російських окупантів, зокрема найманців ПВК "Вагнер". Їх ніхто не забирає, "тому що вони там нікому не потрібні".

Нагадаємо, за даними британського Міноборони, "вагнерівці" за останні чотири дні захопили більшість східної частини Бахмута. Повідомляється, що лінія фронту проходить у центрі міста вздовж річки Бахмутка.

Як повідомили в ЗСУ 11 березня, за добу на Бахмутському напрямку відбулося 53 бойові зіткнення і ворог втратив там 535 своїх бійців вбитими та пораненими. В районі самого Бахмута було 23 бойові зіткнення.

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