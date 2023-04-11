"У Бахмуті було спекотно, а зараз, мабуть, у пеклі краще": військовий розповів про бої за місто (відео)

Станом на 11 квітня ситуація у Бахмуті на Донеччині залишається важкою, проте контрольованою.

Про ситуацію у місті розповів боєць окремого піхотного 204 батальйону тероборони з позивним "Киянин".

"У Бахмуті було спекотно, а зараз, мабуть, у пеклі краще. Але, по південному фасу, там де стоять штурмовики, надавали чортів (росіянам - ред.), повідганяли їх від траси. З півночі вони також намагаються постійно лізти, там у полях вже лежить просто неймовірна кількість вбитих окупантів", - зазначив він.

За його словами, російські загарбники зараз намагаються "перти" через саме місто, але бійці ЗСУ у районі ж/д вокзалу тримають оборону.

"Киянин" також розповів, що окупанти постійно важкою авіацією та артилерією руйнують висотну забудову, для того, щоб не було укриттів.

Але навіть в таких умовах наші підрозділи тримають оборону. Бахмут – це вже не військова мета, а політична. Тому що треба показати хоч якусь перемогу попри постійні провали на полі бою. Тому вони продовжуватимуть за всяку ціну захопити Бахмут. Поки стоїть Бахмут, Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ – окупантів тут немає. Ось причина, чому потрібно у таких тяжких умовах тримати Бахмут", - резюмував військовий ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики ISW пишуть, що ЗСУ настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ.

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