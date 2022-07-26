У Бахмуті місцеві розбирають завали щоденних прильотів і найбільше бояться опинитись в окупації

Місто на Донецькому напрямку потерпає від ракетних ударів та артилерійських атак. Під звуки ворожої канонади вчителі та батьки школярів розбирають завали зруйнованого окупантами навчального закладу. І більше за все бояться окупації міста російськими військами, йдеться в ТСН.

Працівники центрального базару Бахмута розрізають металеві конструкції торговельних павільйонів. Більшість яток розтрощені. Окупанти поцілили сюди, вважаючи що тут знаходяться вогневі позиції наших оборонців.

Дивом минулося без жертв та постраждалих. Зазвичай людний ринок та магазини поряд після ворожого удару перетворились на купу брухту. Вцілілий товар власники павільйонів збирають з-поміж зруйнованих кіосків і вивозять. Комунальники лагодять пошкоджені дроти електромереж.

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Ворожа канонада не вщухає ні на мить окупанти не полишають спроб захопити Вуглегірську ТЕС, проте усі ці спроби наші оборонці зводять нанівець. Через це ворожі снаряди нищать цивільну інфраструктуру. Днями поцілили у місцеву школу, де навчалось 1100 дітей. «Я в цій школі з 1984 року для мене наче рідна людина вмирає, я не можу», - каже місцева вчителька Ірина Маркіна.

Ірина досі не може повірити, що класи її колег не вцілили після ракетного обстрілу. Цієї осені вчителька мала вести 4 клас. «З класу залишилась 1 дівчинка, всі інші на території України і 7 дітей за кордоном», - каже вона.

Ірина несе квіти колеги до вцілілого класу і сподівається, що бодай наступного року в цій будівлі знову пролунає перший дзвоник. «Нас багато вчителів лишилось тут, і ми молимо Бога, щоб тут була Україна, щоб нас не окупували, щоб ми могли працювати зі своєю школою», - каже жінка.

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