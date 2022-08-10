У Бахмуті місцевий мешканець коригував вогонь російської артилерії по місту

Чоловік проживав у районі, де ведуться активні бойові дії.
У Бахмуті Донецької області місцевий мешканець коригував вогонь російської артилерії по місту. Йому повідомили про підозру в державній зраді та взяли під варту.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Підозрюваний співпрацював з представниками РФ і надавав ворогові інформацію про розташування, переміщення та дислокацію військової техніки і підрозділів Збройних Сил України. Чоловік мав можливість збирати необхідні відомості, оскільки проживав у районі, де ведуться активні бойові дії.
У липні 2022 року він через месенджери кілька разів надав координати розміщення військовослужбовців ЗСУ у Бахмуті для влучних артилерійських обстрілів українських позицій.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.
Читайте також: