У Бахмуті місцевий мешканець коригував вогонь російської артилерії по місту

Чоловік проживав у районі, де ведуться активні бойові дії.

У Бахмуті Донецької області місцевий мешканець коригував вогонь російської артилерії по місту. Йому повідомили про підозру в державній зраді та взяли під варту.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Підозрюваний співпрацював з представниками РФ і надавав ворогові інформацію про розташування, переміщення та дислокацію військової техніки і підрозділів Збройних Сил України. Чоловік мав можливість збирати необхідні відомості, оскільки проживав у районі, де ведуться активні бойові дії.

У липні 2022 року він через месенджери кілька разів надав координати розміщення військовослужбовців ЗСУ у Бахмуті для влучних артилерійських обстрілів українських позицій.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.

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