У Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих та розбирати завали — мер

У Бахмуті Донецької області ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали не можливо.

Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева розповів про ситуацію в місті. Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах Бахмута, у багатоповерхівках падають цілі під'їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків.

Про це Олексій Рева написав у своєму Фейсбуці.

"Ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців. Ворожа артилерія та авіація б'є по житловим кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків. Вщент розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття", — каже Рева.

Проте найголовніше, за його словами, те, що від ворожих нападів щодня гинуть мирні бахмутяни.

"Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали. Ситуація у місті є надзвичайно важкою. Небезпечно всюди!" - написав очільник українського міста.

Нагадаємо, видання The Washington Post пише, що у кровопролитній битві за Бахмут російські найманці очікують символічної нагороди. Амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців ПВК "Вагнера" у боротьбі за контроль над Бахмутом затьмарили всю стратегічну логіку.

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