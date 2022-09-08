У Бахмуті окупанти обстріляли палац культури, у Соледарі - спорткомплекс: як минула ніч на Донеччині

Росіяни багато стріляли в Бахмутському районі: в Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах.

Ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, по Кураховому росіяни завдали ракетного удару – поцілили у приватний будинок та дорогу. Без постраждалих. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, на ранок – масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила.

У Костянтинівській громаді під обстріл потрапив елеватор – обсяги руйнувань ще встановлюємо. У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. Зараз на місці працюють рятувальники. Уночі під вогонь потрапив Соледар – пошкоджено спортивний комплекс. Також на території громади пошкоджено приватний будинок у Парасковіївці. Без жертв.

У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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