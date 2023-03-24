Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Бахмуті окупанти зазнають великих втрат, "Вагнер" посилюють десантом

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
893
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Бахмуті окупанти зазнають великих втрат, "Вагнер" посилюють десантом

Фото: Associated Press

У Бахмуті за добу РФ втратила 520 осіб.

У районі Бахмута російські окупанти зазнають великих втрат. Лише протягом минулої доби було ліквідовано 332 солдатів РФ. Також 188 осіб було поранено.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За добу на Бахмутському напрямку було 32 бойові зіткнення та 276 обстрілів. Також представник ЗСУ заявив про чотири авіаудари некерованими ракетами, які росіяни завдають штурмовиками Су-25 або ударними гелікоптерами Ка-52, Мі-24 та Мі-8.

За словами Черевато, ПВК "Вагнера" через великі втрати посилюється регулярними військами РФ: насамперед десантниками.

Нагадаэмо, президент Володимир Зеленський здійснив візит до Бахмута на Донеччині та Харківської області. Він наголосив, що Росія безжально знищує міста українського Донбасу. Окупантів може зупинити тільки одне - перемога України.

Читайте також:

Ситуація на фронті 23 березня: наступ на Бахмут сповільнився, але стає гарячіше в Авдіївці

Ситуація на фронті 23 березня: наступ на Бахмут сповільнився, але стає гарячіше в Авдіївці
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
893
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація