У Бахмуті окупанти зазнають великих втрат, "Вагнер" посилюють десантом

У Бахмуті за добу РФ втратила 520 осіб.

У районі Бахмута російські окупанти зазнають великих втрат. Лише протягом минулої доби було ліквідовано 332 солдатів РФ. Також 188 осіб було поранено.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За добу на Бахмутському напрямку було 32 бойові зіткнення та 276 обстрілів. Також представник ЗСУ заявив про чотири авіаудари некерованими ракетами, які росіяни завдають штурмовиками Су-25 або ударними гелікоптерами Ка-52, Мі-24 та Мі-8.

За словами Черевато, ПВК "Вагнера" через великі втрати посилюється регулярними військами РФ: насамперед десантниками.

Нагадаэмо, президент Володимир Зеленський здійснив візит до Бахмута на Донеччині та Харківської області. Він наголосив, що Росія безжально знищує міста українського Донбасу. Окупантів може зупинити тільки одне - перемога України.

Читайте також: