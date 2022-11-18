У Бахмуті – пекло, відбувається штурм за штурмом і обстріли не вщухають – військовий капелан

У Бахмуті Донецької області розгортаються пекельні бої, щодня відбуваються ворожі штурми і тиск на ЗСУ з боку російських військ тільки посилюється.

Про це український військовий капелан Марк Купчененко повідомив у мережі 17 листопада.

"На сьогодні в Бахмуті – пекло, тиск з боку росіян тільки посилюється, відбувається штурм за штурмом і це при тому, що обстріли не вщухають жодного дня. Те, що наші хлопці тримаються – це просто Боже чудо і надлюдські зусилля наших воїнів", – йдеться в повідомленні.

В опублікованому відеозверненні капелан розповідає, що ситуація дещо стабілізована і бої відбувалися з перемінними успіхами.

"То вони наступали, то ми їх назад відкидали. Криють по місту безбожно. Настає часом коротке затишшя, а потім – знову. Стрілецькі бої часом йдуть. Наші хлопці тримаються, хоча їм неймовірно важко. Росіяни не дочекаються, щоби ми здалися", – наголосив Купчененко.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вранці 18 листопада інформував, що російська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними мапи бойових дій від британської розвідки на 18 листопада, окупанти на сході намагаються атакувати позиції ЗСУ, водночас наступ українських військ там затих. Росіяни проводять атаки в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

Британська розвідка також інформувала, що саме на Бахмутський напрямок Росія може перекинути частину виведених з Херсона військ.

Російські окупанти спробують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи на фронті. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Мапа війни на вечір 18 листопада: де гаряче та які успіхи мають ЗСУ

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