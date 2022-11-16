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У Бахмуті поранено 12-річну дівчинку: в Україні знову зросла кількість постраждалих від дій РФ дітей

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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У Бахмуті поранено 12-річну дівчинку: в Україні знову зросла кількість постраждалих від дій РФ дітей

Фото: Getty Images

Понад 1266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 431 дитину, понад 835 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 листопада 2022 року понад 1266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 14 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.
 
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.

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Дата публікації
Перегляди
333
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