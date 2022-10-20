У Бахмуті поранено 2-річну дівчинку: в Україні знову зросла кількість постраждалих від дій РФ дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 428 дітей, понад 817 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 20 жовтня 2022 року понад 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 18 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Бахмут Донецької області отримала поранення 2-річна дівчинка. Стало відомо, що 12 березня через обстріл ворогом м. Слов'янськ Донецької області отримала тілесні ушкодження 13-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, що 19 жовтня стало відомо, що у деокупованому Лимані на Донеччині виявили тіла ще вісьмох цивільних мешканців, яких росіяни вбили під час окупації. Офіс генерального прокурора України повідомив, що серед них було троє дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

20 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко написав, що у деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла 12 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

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