У Бахмуті росіяни воюють у стилі Першої світової війни - CBS News

Бахмут на Донеччині залишається місцем запеклого протистояння. Тоді як одна армія воює в Бахмуті в стилі Першої світової війни, кидаючи в окопи якомога більше солдат, інша використовує технології XXI століття

Про це пише CBS News.

Журналісти змогли потрапити в одне зі сховищ Бахмуту, що частково нагадує IT-офіс. Там за моніторами комп’ютерів сидять бійці, стежачи за зображеннями, які отримують із дронів. Часто це дуже деталізована картинка ― видно і купи сміття, залишеного російськими солдатами, і самих окупантів, які намагаються сховатись в окопах. Інформацію про виявлені цілі швидко отримують бійці на передовій ― зрештою, до цієї передової буквально кілька кварталів. Оперативний обмін інформацією допомагає ЗСУ знищувати російську армію. Бої залишаються запеклими та складними, і з часом стають лише інтенсивнішими.

Росія вирішила змінити тактику - від активних артилерійських обстрілів перейшла до безжального витрачання живої сили. Встеляючи землю трупами, росіяни поволі просуваються вперед. З іншого боку, технології дозволяють українцям тримати удар ― і попри численні прогнози, ЗСУ Бахмут досі не залишили.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва за Бахмут встановила рекорд із тривалості та жорстокості боїв.

Полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначав, що армія Росії під Бахмутом Донецької області потрапила в "м'ясорубку". В окупантів є три причини, щоб продовжувати наступальні дії на цьому напрямку, незважаючи на серйозні втрати.

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