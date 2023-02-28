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У Бахмуті українські прикордонники ліквідували 11 та поранили 14 окупантів

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У Бахмуті українські прикордонники ліквідували 11 та поранили 14 окупантів

Фото: Держприкордонслужба України

За допомогою аеророзвідки прикордонники-мінометники завдавали вогневе ураження по маршрутах переходу противника у наступ, а у ближньому бою бійці знищували штурмовиків гранатами та зі стрілецької зброї.

У Бахмуті українські прикордонники ліквідували 11 російських окупантів та поранили ще 14. 

Як повідомляє Державна прикордонна служба, прикордонники ведуть важкі позиційні бої з ворогом. 

Зокрема, упродовж вчорашнього дня захисники провели два позиційних бої з російськими окупантами. 

Так, за допомогою аеророзвідки прикордонники-мінометники наносили вогневе ураження по маршрутах переходу противника у наступ, а у ближньому бою бійці знищували штурмовиків гранатами та зі стрілецької зброї. 

"Ворог втратив 11 осіб, ще 14 – поранені", - зазначили у ДПСУ.

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Нагадаємо, за словами солдата-гранатометника 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрія Сиротюка, Путін не шкодує своїх людей, і щоб просунутися на кілька сантиметрів вперед, він готовий віддати на знищення багато солдатів. Водночас самі ж росіяни, не цінуючи своє життя і чуже, постійно ідуть у близький бій.

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Дата публікації
Перегляди
339
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