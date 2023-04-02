У Бахмуті ворог задіяв професійні підрозділи десантників: Маляр про ситуацію у місті

Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно.
У Бахмуті тривають дуже напружені бої. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим", - зазначила Маляр.
Вона наголосила на тому, що в зоні бойових дій працює командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності", - додала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Нагадаємо, ЗСУ оприлюднили кадри знищення ворога на заводі у Бахмуті.
Українські бійці за добу ліквідували ще 560 росіян.
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