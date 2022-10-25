У Бахмуті врятували 8-річного хлопчика: його тато і вагітна мама загинули від обстрілу

8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі Бахмута. Його батьки загинули під час обстрілу.

У Бахмуті правоохоронці врятували 8-річного хлопчика, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі Бахмута, куди практично немає доступу через постійні обстріли. Його тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності.

Богданчика на той час не було з ними. Батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Поряд з ними вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Правоохоронці, ризикуючи життям забрали осиротілу дитину з-під обстрілів. Вони допомогли хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.

Зараз Богданчик перебуває у безпечному місці, за ним вже їдуть родичі. Дитину забере до себе рідна тітка.