У Бахмуті врятували 8-річного хлопчика: його тато і вагітна мама загинули від обстрілу

8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі Бахмута. Його батьки загинули під час обстрілу.
У Бахмуті правоохоронці врятували 8-річного хлопчика, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у районі Бахмута, куди практично немає доступу через постійні обстріли. Його тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності.
Богданчика на той час не було з ними. Батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Поряд з ними вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.
Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.
Правоохоронці, ризикуючи життям забрали осиротілу дитину з-під обстрілів. Вони допомогли хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.
Зараз Богданчик перебуває у безпечному місці, за ним вже їдуть родичі. Дитину забере до себе рідна тітка.
Пекло у Бахмуті
Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева заявив, що у Бахмуті ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.
У своїх традиційних відеозверненнях Володимир Зеленський майже щодня відзначає Бахмутський напрямок як один із найскладніших. Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово, але ЗСУ тримають оборону.
У Міноборони України повідомили, що Путін дав розпорядження захопити Бахмут до кінця жовтня. Місто намагаються штурмувати, зокрема, підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у складі яких зеки, нещодавно набрані з російських в’язниць.