У Бахмуті загинув медик-волонтер із Канади: "Хотів після війни будувати хату на воді" (фото)

Чоловік ще від літа 2021 року міркував про допомогу Україні у протистоянні з Росією.

У Бахмуті в ніч проти 15 січня загинув 28-річний громадянин Канади, українець за національністю Григорій Цехмістренко, який був медиком-добровольцем та допомагав ЗСУ.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на батька загиблого – Віталія Цехмістренка.

Чоловік розповів, що його син був українцем, але громадянином Канади. Він жив Британській Колумбії на острові Ванкувер.

"Він хотів після війни будувати хату на воді", – розповів батько Григорія.

Медик-доброволець, відомий друзям як Грег, помер десь між ніччю 14 січня та ранком 15 січня в Бахмуті. Про це розповів солдат-доброволець, що воював з Цехмістренком.

Віталій Цехмістренко розповів, що вони з дружиною приїхали з Канади до Києва, щоб зустріти Різдво з сином. На свята були всі разом.

За словами батька Григорія, син приїхав до України в січні 2022 року, коли в новинах почали з’являтися натяки на війну. Коли ж РФ таки скоїла вторгнення, чоловік став медиком-добровольцем. Його дописи в Instagram за 2022 рік показують, як Цехмістренко збирав кошти на медичне приладдя.

Подруга Григорія – Луза Тшибангу розповіла, що Цехмістренко сказав їй, що ще влітку 2021 року міркував про те, щоб допомогти Україні протистояти Росії. Луза намагалася відмовити свого друга від цього.

"Це його країна, і тому він з самого початку знав – що б не сталося – він піде воювати за Україну", – зазначила подруга Герга.

Після того, як він вирушив на війну, подруга весь час писала йому повідомлення.

"Він завжди надсилав мені голосові нотатки, щоб переконатися, що я знаю, що з ним все гаразд", – розповіла Луза.

15 січня друг Григорія виклав пост в Instagram із новиною про смерть Цехмістренка.

Луза розповіла, що Грег був "такий сповнений життя", і що він любив подорожувати та пізнавати нові культури.Подруга загиблого також поділилася, що він купив їй наклейку на машину.

"Це танці Кельвіна і Гоббса, і є цитата: "Танцюй, навіть якщо тобі потрібно попередити людей, щоби вони йшли з дороги", – сказала Луза.

Волонтери-іноземці, що віддали життя за Україну

У листопаді 2022 року в районі Бахмута загинув 35-річний громадянин Польщі Даніель Штибер, який від початку вторгнення Росії під обстрілами допомагав евакуйовувати українців, а потім пішов служити до лав ЗСУ у складі Інтернаціонального легіону.

У грудні під час евакуації поранених на фронті загинув медик-доброволець "Госпітальєрів" зі Швеції "Ніко". Авто "Госпітальєрів" зіткнулося з покинутою серед дороги БМП.

Наприкінці грудня в бою, захищаючи свободу українського народу, загинув доброволець із Австралії Сейдж О'Доннелл. Про це повідомила його мати.

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