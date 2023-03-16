У Бахмуті залишаються десятки дітей і тисячі дорослих – Донецька ОВА

У Бахмуті досі залишаються 33 дитини і близько трьох тисяч дорослих. Наразі в місті, як і по всій лінії фроту, триває евакуація.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

До початку повномасштабної війни у Бахмуті мешкали 72 тисячі людей. Донеччину, населення якої складало 1,6 мільйона людей, залишили 1,1 мільйона громадян. У регіоні є люди, які категорично відмовляються виїжджати, каже Кириленко.

Нагадаємо, український Бахмут зараз є однією з найгарячіших точок фронту. Місто страждає від постійних російських обстрілів та авіанальотів. Росіяни не полишають спроб оточити й захопити його.

Заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр нещодавно повідомляла, що росіяни наступають на Бахмут одразу з кількох напрямків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що оборона міста є основною на всьому фронті та має надважливе значення для стримування окупантів.

Ворог найбільше гатить по самому Бахмуту: включення з гарячої точки

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