У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, ЗСУ запобігли оточенню - аналітики ISW

Українські сили стабілізували свої фланги на півночі та півдні.
Російські окупаційні війська суттєво знизили темпи наступу у Бахмуті Донецької області. ЗСУ зуміли запобігли оточенню міста ворогом.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Темпи наступу росіян у районі Бахмута зменшуються. Аналітики з посиланням на заяви полковник Євгена Межевікіна повідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточенню.
"Межевікін заявив, що раніше російські війська могли розпочати одночасні наступи на всіх напрямках у районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на бої через саме місто", - наголошуюь в ISW.
Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ПВК "Вагнера" досягли незначних успіхів у південній частині міста.
До слова, російські блогеи заявили, що окупанти захопили адміністративну будівлю Бахмута, хоч візуального підтвердження цим твердженням аналітики не спостерігали, наголошують в ISW.
За даними російських ЗМП, бойовики "Вагнера" змінюють тактику в Бахмуті та концентрують сили, щоб визначити конкретні райони міста для вирішального штурму. Нйманці зосередили зусилля на штурмах Хромово (2 км на захід від Бахмута), намагаються прорвати українські позиції в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Міньківки (14 км на північний захід від Бахмута).
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