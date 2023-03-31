У Бахмуті зменшилися темпи наступу росіян, ЗСУ запобігли оточенню - аналітики ISW

Українські сили стабілізували свої фланги на півночі та півдні.

Російські окупаційні війська суттєво знизили темпи наступу у Бахмуті Донецької області. ЗСУ зуміли запобігли оточенню міста ворогом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Темпи наступу росіян у районі Бахмута зменшуються. Аналітики з посиланням на заяви полковник Євгена Межевікіна повідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточенню.

" Межевікін заявив, що раніше російські війська могли розпочати одночасні наступи на всіх напрямках у районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на бої через саме місто " , - наголошуюь в ISW.

Карти боїв ISW.

Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ПВК "Вагнера" досягли незначних успіхів у південній частині міста.

До слова, російські блогеи заявили, що окупанти захопили адміністративну будівлю Бахмута, хоч візуального підтвердження цим твердженням аналітики не спостерігали, наголошують в ISW.

Карта боїв ISW.

За даними російських ЗМП, бойовики "Вагнера" змінюють тактику в Бахмуті та концентрують сили, щоб визначити конкретні райони міста для вирішального штурму. Нйманці зосередили зусилля на штурмах Хромово (2 км на захід від Бахмута), намагаються прорвати українські позиції в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Міньківки (14 км на північний захід від Бахмута).

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