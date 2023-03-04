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У Бахмуті ЗСУ "накрили" з артилерії 25 окупантів (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3006
Час на прочитання
1 хв
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У Бахмуті ЗСУ "накрили" з артилерії 25 окупантів (відео)

Фото: скриншот з відео

Військові продовжують знищувати ворога на Бахмутському напрямку.

Українські військові у Бахмуті на Донеччині з артилерії знищили 25 російських солдатів. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. 

"Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку. В результаті злагоджених дій з ворожих штурмовиків було знищено", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бахмуті

Командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут, де перевірив роботу підрозділів, які обороняють місто та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Як пише британська розвідка, на оборону Бахмута направили елітні підрозділи Збройних сил України. У зведенні наголошують, що сили регулярної російської армії та групи "Вагнер" продовжили наступ на північні околиці міста, які нині є утримуваним Україною виступом, вразливим для російських атак із трьох сторін.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що українські військові створюють умови для контрольованого відступу з Бахмута. 

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Дата публікації
Перегляди
3006
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