У Балаклії знайшли катівню, в якій російські окупанти знущались з українців - поліція

У Балаклії російські окупанти влаштували свій штаб у відділі місцевої поліції.
Там вони також облаштували катівні, в яких знущались з українців.
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
Під час окупації Балаклії окупанти тримали у катівні орієнтовно 40 людей. Годували своїх в'язнів лише двічі на день кашами. Окупанти затримували тих людей, які були військовими або брали участь в АТО. Їм у цьому допомагали місцеві колаборанти.
"Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі", - написав Болвінов.
Поліцейський зазначив, що росіяни жорстоко катували українців. Для знущань використовували електричний струм.
"Також, в слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються", - зазначив Болвінов.
Нагадаємо, окупанти облаштували катівні у підвалах на ЗАЕС.
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