Санкції можуть зняти одночасно з американських та російських посадовців

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд назвала обов’язкові умови пом’якшення санкцій проти депутатів Держдуми. Таку можливість вона обговорила спільно із сенатором Рендом Полом.

Про це Нуланд сказала у четвер, 26 січня, на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату.

«Рішення Росії вести серйозні переговори та вивести свої війська з України і повернути території, я, безумовно, підтримала б це. Думаю, що державний секретар США Блінкен зробив би те саме», - йдеться у заяві Нуланд.

На що cенатор Пол запропонував укласти домовленість із Росією про взаємне зняття санкцій з американських та російських законодавців. На його думку, санкції на російських депутатів накладено через те, що вони підтримують війну проти України, що ускладнює діалог та «законодавчий обмін».

Зауважимо, що Рон Пол є засновником Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, який послідовно просуває проросійські та антиукраїнські наративи. Зокрема він виступає проти витрачання грошей платників податків на підтримку інших країн та їхніх політичних сил.

Його батька, сенатора Джона Маккейна, називали агентом Кремля через його позицію проти проти вступу Чорногорії до НАТО. Згодом він виступив проти запровадження нових санкцій щодо Росії.

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