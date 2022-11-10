У Байдена пояснили, чи звільнення Херсона означатиме кінець війни Росії проти України: "Це буде перемога"

У США вважають, що війна триватиме, оскільки частина України і надалі окупована.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що звільнення окупованого Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.

Про це він сказав 11 листопада під час брифінгу.

Салліван наголосив, що якщо ЗСУ вдасться звільнити Херсон, то це буде така ж перемога, як після звільнення Київщини, Харківщини, проте це не означатиме того, що війна закінчиться.

"Якщо це станеться, це означатиме, що в битві під Києвом, у битві під Херсоном, у битві під Харковом українці здобули перемогу над загарбницькою мародерською силою, яка вела незаконну війну в їхній країні. Але, звичайно, це не кінець війни", - пояснив Салліван.

Контрнаступ на Херсон

ЗСУ оголосили, що триває контрнаступ на Херсон. Для цього українські захисники взяли під вогневий контроль усі переправи на окупованій Херсонщині. Наші воїни знищили логістичні шляхи окупантів. Напередодні міністр оборони держави-агресора Сергій Шойгу анонсував відступ російської окупаційної армії з правого берега Херсонської області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку від 1 жовтня українським воїнам вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. 10 листопада стало відомо про звільнення багатьох населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, які були в окупації ще від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Читайте також: