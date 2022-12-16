У Байдена впевнені, що Україна має потенціал повернути Крим, але є нюанс

Колишній американський чиновник назвав це "червоною лінією" у війні.

Представник адміністрації Байдена сказав членам Конгресу, що Україна має військовий потенціал, аби повернути Крим , але деякі чиновники стурбовані тим, що будь-який широкомасштабний наступ може підштовхнути Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

Про це сказали два неназвані американські чиновники Білого дому, пише NBC NEWS.

Так, під час брифінгу посадовці запитали про продовження підтримки українських військових і чи спробують вони повернути Крим. Відповів, що Україна тепер має можливість повернути його.

Головне занепокоєння США, як йдеться у статті, полягає в тому, що реальна загроза втрати Криму Росі єю може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби чи іншого ядерного пристрою. Колишній чиновник назвав це "червоною лінією".

Видання пише, що старші військові офіцери США та західні уряди кажуть, що Україна продемонструвала винахідливість і мужність у боротьбі з більшою, краще озброєною армією та швидко включила нові системи зброї, надані членами НАТО.

"Українці продовжують шокувати світ тим, наскільки добре вони виступають на полі бою", — заявив офіційний представник США.

Коли і як Україна може деокупувати Крим: прогноз

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що ЗСУ до серпня 2023 року деокупують Крим.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

Утім, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів.

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