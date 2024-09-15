У Байдена заявили, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні

Будь-який мирний план, який суперечить суверенітету та територіальній цілісності України, не буде справедливим.

Уряд України має самостійно вирішувати, як закінчити війну, ніхто ззовні не має нав'язувати свій мирний план.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише Politico.

Він підкреслив, що будь-який мирний план, який порушує суверенітет та територіальну цілісність України, не буде справедливим і тривалим.

"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основоположним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим і стійким", — заявив Салліван.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував ініціативу "миротворчих місій" для припинення конфлікту в Україні. Ця пропозиція не була прийнята, оскільки не відповідала вимогам України.

Президент України Володимир Зеленський представив формулу миру, яка включає повернення всіх українських територій, захоплених Росією, як основну умову для будь-яких мирних переговорів.

Китай і Бразилія висунули пропозицію про припинення вогню та замороження лінії фронту. Ця ініціатива була просунута без консультацій з Києвом, лише узгоджена з Кремлем.

Президент Росії Володимир Путін запропонував Україні передати чотири регіони, які Росія навіть не контролює повністю, а також демілітаризувати свою армію без надання гарантій відсутності подальшої агресії.

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Вэнс на минулому тижні озвучив план, який включає відмову України від вступу в НАТО та ЄС і створення демілітаризованої зони на існуючій лінії фронту. Цей план не передбачає компенсацій для Росії за її агресію і вважає, що витрати на відновлення України повинні нести європейські країни.

Нагадаємо, лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт запропонувала план, згідно з яким Захід має припинити постачання зброї Україні в обмін на обіцянку Росії про припинення вогню на фронті.

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