У Байдена заявили, що Україна більше не отримає зброї без рішення Конгресу

У Білому добі закликають членів Конгресу не зволікати з ухваленням рішення про допомогу Україні.

Сполучені Штати більше не можуть надавати військову допомогу для України, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

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Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у середу, 3 січня.

На питання журналіста про те, чи припиниться військова підтримка України після того, як буде вичерпаний останній пакет.

"Вони будуть змушені зупинитись. Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми мали повноваження щодо поповнення. Це все. Нам потрібен додатковий закон для надання додаткової допомоги Україні", — сказав Кірбі.

Крім того, Кірбі пояснив, що між оголошенням про постачання та власне доставленням зброї до України є певна затримка у кілька днів або тижнів, тому остання військова допомога дійде до України через деякий час.

"Але після цього за відсутності додаткового фінансування немає іншого чарівного горщика, з якого можна було б щось дістати", — додав представник Білого дому.

Зазначимо, що 27 грудня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.

Нагадаємо, раніше голова дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна повинна отримати на озброєння далекобійні ракети, а також посилювати свою власну міць у відповідь на зухвалий російські атаки по цивільній інфраструктурі.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини закликала передати Україні зброю.

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