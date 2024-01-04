У Байдена заявили, що Україна більше не отримає зброї без рішення Конгресу

У Білому добі закликають членів Конгресу не зволікати з ухваленням рішення про допомогу Україні.
Сполучені Штати більше не можуть надавати військову допомогу для України, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у середу, 3 січня.
На питання журналіста про те, чи припиниться військова підтримка України після того, як буде вичерпаний останній пакет.
"Вони будуть змушені зупинитись. Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми мали повноваження щодо поповнення. Це все. Нам потрібен додатковий закон для надання додаткової допомоги Україні", — сказав Кірбі.
Крім того, Кірбі пояснив, що між оголошенням про постачання та власне доставленням зброї до України є певна затримка у кілька днів або тижнів, тому остання військова допомога дійде до України через деякий час.
"Але після цього за відсутності додаткового фінансування немає іншого чарівного горщика, з якого можна було б щось дістати", — додав представник Білого дому.
Зазначимо, що 27 грудня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.
Нагадаємо, раніше голова дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна повинна отримати на озброєння далекобійні ракети, а також посилювати свою власну міць у відповідь на зухвалий російські атаки по цивільній інфраструктурі.
Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини закликала передати Україні зброю.
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