"У бажанні Путіна "косити" під Петра І немає нічого нового" - Клімкін

"У бажанні Путіна "косити" під Петра І немає нічого нового" - Клімкін

Президент Росії Володимир Путін не готовий відступати від своїх божевільних вимог щодо України.

Путін уявив себе Петром I, стверджуючи, що він, як і цар, не завойовує нові землі, але повертає свої. Однак у російського президента це вдається невдало.

Про це у Тelegram написав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“У бажанні Путіна "косити" під Петра І немає нічого нового. Він буде прагнути захоплювати все, що він вважає "своїм". Якщо історичних аргументів для цього немає, він їх вигадає, як і у випадку із захопленнями Петра І: ці території ніколи не належали Московії, але російської історії не існує - її написали у Москві. У цій написаній версії Україна теж належить Росії та Путіну. Більше того, так думають абсолютна більшість росіян: як серед російських еліт, так і серед пересічних росіян”, - написав він.

З його слів, частина Заходу це так і не зрозуміла або скоріше не хоче зрозуміти.

“Ми маємо "на пальцях" пояснити їм, що війна може призупинитися, але не завершиться, поки російський режим, імперський режим існуватиме. І Захід стане частиною цієї війни, як би він не хотів від неї відсторонитися. Санкційної, гібридної, військової, інформаційної, якої завгодно. Не імітації, а саме війни. Історія "або ми їх, або вони нас" так само стосуєть Заходу, як і України. Саме тому Путін має для Заходу стати тим, хто закрив вікно в Європу. На відміну від Петра І, на якого він так хоче бути схожим”, - додав він.

Нагадаємо, Путін зробив чергову, м'яко кажучи, помилкову з точки зору історичної науки заяву про Петра I, сказавши, що від часу його правління – дослівно – "нічого не змінилося".

"Петро I, – заявив з усмішкою Путін, — не відкидав землі, а повертав і зміцнював їх. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати".

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