У Бердянську невідомі підірвали автівку з окупантом: він загинув на місці - соцмережі

Після вибуху по місту промчалися пожежні машини.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали "Москвич", у якому перебував російських окупант. Він загинув на місці події.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як пише "Бердянськ сьогодні", гучний вибух чули мешканці Колонії та Слобідки. Після вибуху по місту промчалися пожежні машини.

"Навпроти "Паруса" стоїть підірваний зелений москвич із російськими номерами. Машину розірвало зсередини. Вчора цей москвич ганяв на стоянці в Амсторі із гучною музикою", - йдеться у повідомленні.

Російський телеграм-канал "Baza" зазначає, що під сидіння водія авто була закладена бомба. Окупаційна "влада" заявляє про "теракт".

"Вибух стався 23 жовтня близько 21 години біля будинку на вулиці Мічуріна. За попередніми даними, бомба була закладена під сидіння водія "копійки", на якій їздив військовий. Від одержаних травм водій помер на місці. Порушено кримінальну справу про теракт та зберігання вибухових речовин", - пише паблік.

Нагадаємо, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти змінюють логістику на Запорізькому напрямку і перекидають озброєння.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атаки окупантів на шести напрямках відбиті! Поблизу Авдіївки є зміни

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