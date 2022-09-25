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У Бердянську окупанти дозволяють "голосувати на референдумі" без документів

У Бердянську окупанти дозволяють "голосувати на референдумі" без документів

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У Бердянську окупанти дозволяють "голосувати на референдумі" без документів

Російські загарбники проводять подворовий або поквартирний обхід.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області на "референдумі", який влаштував Кремль, росіяни дозволяють місцевим голосувати без документів.  

Про це заявив заступник голови Бердянської райради Віктора Дудукалова у коментарі "Радіо Свобода".

"Вони (окупанти - ред.) по Бердянську і Бердянському району ходять з так званим подворовим або поквартирним обходом. Обходять людей у складі від одного до трьох так званих членів їх виборчих комісій. У них з собою військовий РФ або два - озброєних. Вони приходять до людей додому і просто пропонують проголосувати. Причому їм не заважає навіть факт відсутності документів. Люди кажуть: "Ну у нас немає документів". Або не хочуть показувати. Такі історії є. А цим байдуже взагалі, вони кажуть, просто давайте голосуйте і все", - розповів він.

За його словами, зараз українські правоохоронці очікують на більш точну інформацію щодо людей, які допомагали росіянам проводити "референдум" у місті.

"Вони дуже чекають на інформацію про безпосередньо цих людей, про колаборантів, про участь у комісіях. Люди, які беруть участь в організації референдумів, будуть покарані", - наголосив Дудукалов.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині "намалювали" явку у 45% на "референдумі".

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