У Бердянську окупанти приходять до місцевих будинків культури і вимагають проводити концерти на 9 травня — ОВА

У Бердянську окупанти приходять до місцевих будинків культури і вимагають проводити концерти на 9 травня — ОВА

В тимчасово захопленому окупантами Бердянську російські військові приходять до будинків культури і наполягають на колабораціях

Загарбники вимагають проведення "святкових" концертів на 9 травня.

Про це повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

"Приходили представники рф до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях", — розповів Свідло.

Усе керівництво Запорізької ОВА закликає населення ніяк не реагувати на провокації та пропаганду окупантів.

Нагадаємо, у Бердянську, який тимчасово контролюють російські окупанти, директори шкіл масово пишуть заяви на звільнення.

Читайте також: