У Бердянську окупанти заблокували конвой для евакуації людей з Маріуполя - Верещук

Загарбники знову порушили домовленості.
У вівторок, 15 березня, російськими загарбниками у Бердянську був заблокований конвой для евакуації людей з Маріуполя.
Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні ввечері 15 березня.
"Попри домовленості, сьогодні залишився заблокований в місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації з Маріуполя людей, зокрема громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту", - сказала Верещук.
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