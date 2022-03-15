У Бердянську окупанти заблокували конвой для евакуації людей з Маріуполя - Верещук

У Бердянську окупанти заблокували конвой для евакуації людей з Маріуполя - Верещук

Загарбники знову порушили домовленості.

У вівторок, 15 березня, російськими загарбниками у Бердянську був заблокований конвой для евакуації людей з Маріуполя.

Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні ввечері 15 березня.

"Попри домовленості, сьогодні залишився заблокований в місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації з Маріуполя людей, зокрема громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту", - сказала Верещук.

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