У Бердянську підірвали суддю-зрадника: деталі від ГУР (фото, відео)

Суддя був причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів.

В окупованому Бердянську 2 жовтня вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. Чоловік загинув.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

У розвідці вказали, що в Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. Авто, в якому перебував чоловік, вибухнуло 2 жовтня біля шостого будинку на вул. Червоних партизанів у мікрорайоні Лиски неподалік від порту.

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В ГУР зазначили, що Ломейко – суддя Чернігівського райсуду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо і добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів – нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", – наголосив у військовій розвідці.

У Бердянську підірвали суддю-зрадника Віталія Ломейка / Фото: ГУР Міноборони України

У Бердянську підірвали авто з суддею-зрадником

До слова, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в Підмосков'ї знайшли застреленого "ексміністра" палива, енергетики та вугільної промисловості "ЛНР" Костянтина Завізєнова. Він отримав кулю в голову.

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