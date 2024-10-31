У Бердянську прогриміли вибухи: ворог заявляє про атаку на порт

Після дронової атаки в місті зачинили школи, дитсадки та інші бюджетні установи.

В окупованому Бердянську вранці 31 жовтня в пролунали вибухи. Російські загарбники заявили про атаку безпілотників на порт.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські пропагандистські медіа та окупаційна влада Бердянська.

За словами Андрющенка, від 6:00 Бердянськ "атакують наші дрони".

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"Основний удар в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних", – зазначив радник мера Маріуполя.

У деяких районах зникло електропостачання. Було скасовано роботу "офіційних" бюджетних органів.

Окупаційна адміністрація заявила про атаку на своє приміщення і порт.

У Бердянську після дронової атаки зачинили школи, дитсадки та інші бюджетні установи.

До слова, на початку жовтня ГУР Міноборони України повідомило, що у Бердянську підірвали суддю-зрадника Віталія Ломейка.

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