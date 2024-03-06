У Бердянську прогримів вибух: ліквідовано організаторку "виборів Путіна"

Окупанти ниють про теракт, пов'язаний з організацією "виборів" президента Росії.

В окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух 6 березня, після якого російські загарбники заявили про підрив організаторів фейкових виборів.

Про це свідчать скарги окупантів у Мережі.

Після того, як вранці у Бердянську пролунав вибух, російські загарбники повідомили, що у місті стався теракт, повʼязаний з організацією "виборів" президента Росії.

Повідомляється, що в результаті вибуху постраждала жінка. Від отриманих травм вона загинула.

Згодом у Бердянській МВА поінформували, що в місті було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів.

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську", – йдеться в заяві військової адміністрації.

Там також попередили, що напередодні "виборів Путіна" та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. Тому в МВА закликали бердянців бути обачними і обережними, уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій та самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів.

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Підірване в Бердянську авто / Скриншот з відео

До слова, раніше гауляйтер Запорізької області Євген Балицький відверто розповів про депортацію мешканців окупованих територій, які не підтримують "СВО" та Росію.

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