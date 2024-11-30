У Бердянську пролунали вибухи: почалися перебої зі світлом та Інтернетом

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чутно вибухи. Після цього в деяких районах міста сталося відключення світла та виникли проблеми з Інтернетом.

Про це інформує Бердянська міська військова адміністрація.

"Увечері, 29 листопада, жителі декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8 березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", - йдеться у повідомленні.

У МВА також додали, шо жителі окупованого Бердянська повідомляють про перебої з Інтернетом.

Нагадаємо, на початку жовтня ГУР Міноборони України повідомило, що у Бердянську підірвали суддю-зрадника Віталія Ломейка.