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У Бердянську пролунав вибух в районі комендатури окупантів – фото

У Бердянську пролунав вибух в районі комендатури окупантів – фото

У Бердянську пролунав вибух в районі комендатури окупантів – фото

Вибух у Бердянську / Фото: Лачен

В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи.

У тимчасово окупованому Бердянську вранці 13 січня пролунали вибухи – в районі комендатури видніється дим.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.  

"Наші партнери повідомляють, що підіймається дим з району комендатури та гучно у центрі. Дим з боку Приморської площі. Або щось раптом здетонувало, або кара небесна. Деталі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Бердянську / Фото: Лачен / ©
Вибух у Бердянську / Фото: Лачен

За словами місцевих, близько о 08:17  в районі центру пролунав ще один вибух, росіяни ввімкнули сигнал тривоги у місті.

Військове керівництво України наразі не коментувало дану інформацію. Російські окупанти теж не повідомляли подробиць вибухів.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян біля Кліщіївки і Вербового, РФ намагається захопити Авдіївку.

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