У Бердянську в готелі, де жило керівництво армії РФ, пролунали вибухи: ліквідували окупаційного генерала

Окупанти захопили готель та мешкали там.

В окупованому Бердянську Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи. Попередньо, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.

Про це пише Бердянська міська військова адміністрація та телеграм-канал "Бердянськ сьогодні".

За даними влади окупованого Бердянська, вибухи пролунали у захопленому готелі "Дюна", де поселилось керівництво окупаційної армії.

" Будівлю фактично зрівняли із землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо на офіційне підтвердження та деталі від Генштабу", - повідомили у Бердянській МВА.

Російські пропагандисти пишуть, що там вдалось ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, який був заступником командувача Південного військового округу РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у країнські військові могли ліквідувати російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

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