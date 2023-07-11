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У Бердянську в готелі, де жило керівництво армії РФ, пролунали вибухи: ліквідували окупаційного генерала

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Бердянську в готелі, де жило керівництво армії РФ, пролунали вибухи: ліквідували окупаційного генерала

Готель "Дюна". Фото: azovkurort.ua

Окупанти захопили готель та мешкали там.

В окупованому Бердянську Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи. Попередньо, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков

Про це пише Бердянська міська військова адміністрація та телеграм-канал "Бердянськ сьогодні". 

За даними влади окупованого Бердянська, вибухи пролунали у захопленому готелі "Дюна", де поселилось керівництво окупаційної армії. 

"Будівлю фактично зрівняли із землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо на офіційне підтвердження та деталі від Генштабу", - повідомили у Бердянській МВА. 

Російські пропагандисти пишуть, що там вдалось ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, який був заступником командувача Південного військового округу РФ. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські військові могли ліквідувати російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. 

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Дата публікації
Перегляди
2485
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