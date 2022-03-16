У Бердянську влаштували кількатисячний патріотичний мітинг проти російської окупації (відео)

Учасники акції пронесли містом довжелезний національний прапор.
В тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області 16 березня тисячі людей вийшли на патріотичний мітинг проти російської окупації.
Відповідні відеозиписи з місця подій поширюють у Мережі.
Учасники акції пройшли центральною вулицею Бердянська з довжелезним прапором України в руках.
На кадрах видно, що тисячі людей йдуть центральною вулицею міста, тримаючи в руках величезний синьо-жовтий стяг. Учасники мітингу скандують "Бердянськ – Україна", "Україна понад усе", "Слава Україні! Смерть ворогам".
Знай окупанте, Бердянськ це Україна!Опубліковано Я люблю свою країну - Україну Середа, 16 березня 2022 р.
Нагадаємо, 16 березня внаслідок російського обстрілу зазнала ушкоджень інфраструктура залізничної станції "Запоріжжя-2". Персонал та пасажири не постраждали. Окрім того, ворожа ракета прилетіла в район ботанічного саду.
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