У Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів: місто перебуває без зв'язку

У Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів: місто перебуває без зв'язку

У тимчасово захопленому окупантами Бердянську Запорізької області за добу пролунало понад 10 вибухів, які булу чутну в різних мікрорайонах міста. Місто перебуває без мобільного зв’язку.

Мобільний зв'язок можуть глушити окупанти, які зокрема роблять це під час перекидання своїх військ.

Про це повідомили в Бердянському міськвиконкомі.

"Просимо мешканців міста бути обережними, і через відсутність у місті централізованого управління сиренами тривоги – бути гранично уважними, не ігнорувати можливу небезпеку", – закликала міська влада.

Вона також повідомила, що окупаційна так звана влада намагається покласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. Проте саме загарбники взяли за практику глушити сигнал українських мобільних операторів від моменту евакуації жителів Маріуполя, яка йшла через Бердянськ.

"На сьогоднішній день і далі використовується практика глушення мобільного зв'язку під час масового перекидання ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту", – йдеться у повідомленні міськвиконкому.

Там додали, що українські мобільні оператори офіційно заявляють – причиною відсутності зв'язку є фізичне пошкодження обладнання та паралельне блокування сигналу засобами РЕБ.

Нагадаємо, вдень 2 червня у морському порту Бердянська прогримів вибух – це могло бути знищено судно загарбників.

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