У Бериславі росіяни вдарили дроном по автівці з подружжям: жінка загинула (фото)

Сьогодні, 13 жовтня, в Бериславі (Херсонська область) росіяни вдарили по подружжю, яке їхало у справах на власній автівці.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його даними, окупанти використали дрон проти цивільних 1987 та 1989 р.н. Жінка загинула, чоловік - у важкому стані. Є двоє поранених.

"Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати", - написав він.

На місці трагедії / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо:

В ніч проти 13 жовтня 2023 року російські військові обстріляли правий берег Херсонської області, використовуючи керовані авіабомби.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Війкові РФ гатили по населених пунктах Херсонщини, по житлових кварталах та агропромисловому комплексу. Фактично по чотири КАБи скинули на одне село. Це потужна атака, адже керована авіабомба — це еквівалент кілограм тротилу, руйнівна сила надзвичайна. Такі скидання ідентифікують як руйнування будівлі", — сказала Гуменюк.

У ніч проти 4 жовтня окупаційні війська скинули на Херсонську область 10 авіаційних бомб.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толонніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що дуже збільшилась кількість авіаударів.

З його слів, авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму в людський зріст і діаметром 30-40 метрів.

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