У Бєлгородській області помітили "цвинтар" із більше сотні знищених російських танків: фото

В Бєлгородській області окупанти створили "кладовище" своєї бронетехніки.

У Бєлгородській області РФ, що межує з територією України, складують знищену і пошкоджену техніку російських військових.

Відповідне фото оприлюднив СтратКом ЗСУ.

На світлині, можна помітити десятки танків та іншої військової бронетехніки росіян, яку знешкодили українські захисники.

"Все іде за планом, втрат немає", - саркастично зазначили в СтратКомі ЗСУ.

Втрати РФ на війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 85720 осіб. Українські бійці за період повномасштабної війни знищили майже 2900 танків росіян, та понад 5800 бойових броньованих машин ворога.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 310 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Як повідомили в Міноборони України, російське командування для приховування реальних втрат масово застосовує практику спалювання тіл загиблих, зокрема нещодавно прибулих по мобілізації.

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