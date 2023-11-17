У бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя попередив про накопичення сил РФ

Після того, як ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Дніпра, окупанти намагаються виправити ситуацію і посилюють свої війська на Херсонському напрямку.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окуповану територію півдня України приїжджають нові ворожі підрозділи, які базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Ми бачимо тенденцію у декількох напрямках. Перше – сьогодні 17 листопада з території тимчасово окупованого Маріуполя у бік Херсона рухається величезна кількість паливозаправників. Це саме те, що відмічають наші мешканці. Також ми бачимо на території тимчасово окупованої Мелітопольщини нові й нові підрозділи рашистів, які приїжджають і частіше базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази. То ж розуміємо, що ворог сьогодні накопичує сили на території тимчасово окупованого півдня", - зазначив Федоров.

Він додав, що шалені втрати окупантів, що вже підтверджують наші офіційні канали військових, і щоденні вибухи у Бердянську, Мелітополі та Токмаку, не зупиняє росіян від завезення нових підрозділів на тимчасово окупований південь.

Нагадаємо, останніми днями активно обговорюється просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Так, українські війська мають певні успіхи, проте ситуація залишається складною, важкі бої не вщухають. Що відбувається на Лівобережжі Херсонщини – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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